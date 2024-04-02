شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على المصابين فى الزمالك قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على حالة لاعبى الفريق المصابين، واخرهم يوسف اوباما.

وطلب جوميز من الجهاز الطبى برئاسة محمد أسامة تقريراً عن حالة كل لاعب منهم والمدة المقررة لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وكذلك مدة البرنامج التأهيلي لكل لاعب من المصابينمع تجهيزهم لعودتهم سريعا للملاعب.

ويعانى محمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى من قطع فى الرباط الصليبى، يخوض الونش الرحلة الثانمية من التأهيل فى الجيمانزيوم، بينما يخوض عبد الشافى المرحلة الأولى من التأهيل.

وفيما يخص اوباما فخضع إلى جراحة فى الفك بعد أن تعرض للكسر خلال مباراة الزمالك وفيوتشر فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، و تم تثبيت الفك بالمسامير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 7 أبريل الجارى، في إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.