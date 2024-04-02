شكرا لقرائتكم خبر عن قمتان بين "الأهلى والزمالك" الليلة.. يد الرجال وطائرة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء مواجهتين قمة بين الأهلى والزمالك على صعيد الكرة الطائرة وكرة اليد مابين سيدات ورجال فى العاصمةالإدارية الجديدة و السادس من أكتوبر .

ديربي الطائرة سيدات

يواجه فريق سيدات كرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى تمام الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء فى إطار أول جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائى بعد غدا الخميس على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين ،و فى حالة التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى تمام التاسعة مساء.

وكشف حسن عابد، المديرالتنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن الاستقرار على حضور 2000 مشجع فى نهائي دورى الرجال والسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 .

بينما يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، ومثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.

ديربي اليد رجال

فيما يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الثانية عشر بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تشهد الجولة الـ 12 لقاءات أخرى بخلاف الأهلى و الزمالك بين كلا من ،سبورتنج مع البنك الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و سموحة مع الجزيرة .

أعلن عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات المحترفين لكرة اليد، السماح لـ 25 فرداً من كل نادٍ بالحضور فى لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، إنه سيتم السماح بحضور 50 فردا من الاتحاد من ضمنهم طاقم إدارة المباراة.

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى الحالى 2023 / 2024 برصيد 38 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.

وحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثاً برصيد 23 نقطة، ثم سبورتنج رابعاً برصيد 21 نقطة، ومن بعده الجزيرة خامساً برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الحادية عشرة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 27/26، والأهلى على طلائع الجيش 28/24، وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.