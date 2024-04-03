فرمان كولر يحسم مصير عودة لاعب الاهلي بنهاية الموسم

عرض جهاز الكرة بالنادي الاهلي على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأسبق الذي خرج للإعارة قبل بداية الموسم.

وجاء طلب جهاز الكرة في الاهلي لرغبتهم في حل أزمة النقص العددي في مركز قلب الدفاع، خاصة في ظل إصابة ياسر إبراهيم، وخروج محمود متولي من حسابات كولر الفنية كذلك في ظل كثرة إصاباته.

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وقرر كولر استمرار اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم إضافي، لرغبته في الوصول إلى فورمة المباريات، واكتسابه المزيد من الخبرات.

ويوجد أربع لاعبين ضمن ترشيحات النادي الاهلي لتدعيم صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وهم زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، وإياد العسقلاني، وثنائي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش.

ويعتمد المارد الأحمر حاليًا على الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة في مركز قلب الدفاع، حيث لا يوجد لهما بديل في الاهلي حاليًا.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي.