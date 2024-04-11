مشاجرة بالأيدي.. مشجع يضرب حمدالله بالعصا (فيديو)

نجح نادي الهلال في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب نظيره الاتحاد، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1، مساء اليوم الخميس.

ونشبت مشادة بالأيدي بعد نهاية المواجهة، حين تبادل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، ومشجع في المدرجات رش المياه على بعضهما البعض.

وقام المشجع بضرب المهاجم المغربي بالعصا، مما أشعل غضب حمدالله ويحاول اللحاق به في أحداث غير رياضية.

واحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الغريمين الاتحاد والهلال مساء اليوم الخميس.

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وعزز الهلال رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولاً على كأس السوبر السعودي بعدما حقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2015 و2018 و2021.

وتمكن نادي الهلال، من الحصول على أول ألقابه محليًا هذا الموسم، متوجًا سلسلة انتصاراته المستمرة بأولى الألقاب، على حساب بطل الدوري في النسخة الماضية.