حسام وإبراهيم حسن يدشنان صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي

دشن التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد اختراق الصفحات القديمة للثنائي خلال الفترة الماضية، منذ أكثر من شهرين.

وتواصل الثنائي مع إدارة فيس بوك المتواجدة بالشرق الأوسط أكثر من مرة ومخاطبتهم بخطابات رسمية عن طريق اتحاد الكرة ومنتخب مصر تم إرسالها للمسئولين محمد عمر وأحمد سامي ولكن لم يتم الرد أو التواصل حتى الآن.

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جدير بالذكر أن التوأم حسام وإبراهيم حسن كانا قد توليا مهمة تدريب منتخب مصر منذ عدة أشهر، بعد رحيل روي فيتوريا عن الفراعنة.

وقاد التوأم منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة الإدارية التي خسرها في المباراة النهائية أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين.

وجاءت الحسابات كالتالي:

فيسبوك : https://www.facebook.com/thetwinhassan

انستجرام : https://www.instagram.com/thetwinhassan

اكس :

https://x.com/Hossam9Hassan