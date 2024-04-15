سيف الجزيري يتقدم للزمالك أمام الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 44 من مباراة الأهلي والزمالك، تسجيل المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري هدف التقدم للزمالك في مرمى مصطفى شوبير.

وبعدما أنفرد الجزيري برمى الأهلي وتصدى لها شوبير، عادت للمهاجم التونسي ليضعها في المرمى ويتقدم للزمالك.

وشهد شوط المباراة الأول إصابة نجم الزمالك، أحمد مصطفى زيزو واستبادله في الدقيقة 18 ونزول موتيابا بدلا منه.

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