تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن التأهل للدور نصف النهائي من بطولة لـ دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024، وذلك خلال مواجهة برشلونة في إياب الدور ربع النهائي من الشامبيونزليج.

وكان مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة

من المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان مواجهة برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: مينديز، هيرنانديز، ماركينيوس، أشرف حكيمي

خط الوسط: رويز، فيتنها، إيمري

خط الهجوم: كيليان مبابي، راموس، عثمان ديمبيلي

برشلونة وباريس سان جيرمان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في التاسعة من الغد الثلاثاء.

بينما تُنقل موقعة برشلونة أمام باريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا.