روما يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ نديكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي إي سي روما آخر تطورات إصابة الإيفواري إيفان نديكا مدافع الذئاب التي تعرض لها في مباراة أودينيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



أكد روما أنه لاعبه نديكا خرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، في بيان رسمي ليطمئن جماهيره بعد سقوطه المفاجئ في مباراة أودينيزي.

وكانت مباراة روما وأودينيزي التي أقيمت يوم الأحد الماضي، توقفت قبل أن تلغى بسبب سقوط نديكا المفاجئ على أرضية الملعب، حيث تلقى اللاعب العلاج قبل أن ينقل إلى المستشفى.

كان روما أكد أن نديكا عانى من آلام حادة في القلب، وكانت التغييرات غير محددة في مخطط كهربية القلب الذي تم إجراؤه عليه، لكن الفحوصات الطبية أكدت تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ.

أكد نادي روما في بيانه الرسمي: بعد آلام حادة في الصدر لدى نديكا، وعدم استقرار في مخطط كهربية القلب التي تم إجراؤه في غرفة الطوارئ الأولى في الملعب، تم إدخال اللاعب الفرنسي نديكا إلى مستشفى سانتا ماريا ميسيريكورديا في أوديني.

وتابع البيان أن الفحوصات القلبية وكانت سلبية لأمراض القلب، وفي ضوء آخر الفحوصات التي تم إجراؤها في الصباح، والتي جاءت إيجابية، وقد خرج اللاعب من المستشفى وسيجري المزيد من الفحوصات في روما.

