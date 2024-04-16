الاهلي يثأر من الزمالك في القمة بالتتويج بـ كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي اليوم الثلاثاء، على حساب الزمالك غريمة التقليدي، بنتيحة 38-21.

وكان فريق الاهلي لكرة اليد رجال قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على فريق BMC الكونغولي بنتيجة 38-21

بينما صعد الزمالك إلى المباراة النهائية بعد اكتساح على جي اس كي الكونغولي في نصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بنتيجة 41-29.

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وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 10-10.

وتوج الاهلي باللقب الأفريقي بعدما حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 23-21، ليضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج المارد الأحمر بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه.

وكان الاهلي قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة الأفريقية بعد الفوز على الزمالك.

وحصد عبد الرجمن حميد حارس مرمى الأهلي جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي.