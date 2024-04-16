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الاهلي يثأر من الزمالك في القمة بالتتويج بـ كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

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الأهلي - الزمالك - كرة يد

الأهلي - الزمالك - كرة يد

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي اليوم الثلاثاء، على حساب الزمالك غريمة التقليدي، بنتيحة 38-21.

وكان فريق الاهلي لكرة اليد رجال قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على فريق BMC الكونغولي بنتيجة 38-21

بينما صعد الزمالك إلى المباراة النهائية بعد اكتساح على جي اس كي الكونغولي في نصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بنتيجة 41-29.

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وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 10-10.

وتوج الاهلي باللقب الأفريقي بعدما حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 23-21، ليضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج المارد الأحمر بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه.

وكان الاهلي قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة الأفريقية بعد الفوز على الزمالك.

وحصد عبد الرجمن حميد حارس مرمى الأهلي جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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