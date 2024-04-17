سالم الدوسري يتخطى حمدالله في دوري أبطال آسيا

تخطى النجم سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، في قائمة هدّافي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وتلقى الهلال خسارة قاسية أمام العين الإماراتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمكن سالم الدوسري، من تسجيل هدفًا لفريقه في شباك العين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وبذلك رفع الدوسري رصيده إلى 5 أهداف في الموسم الجاري من البطولة، ليتخطى عدد أهداف المهاجم حمدالله، الذي سجل 4 أهداف مع الاتحاد قبل أن يودع العميد البطولة.

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وبات الدوسري رابع أفضل هدّاف بالقائمة من الدوري السعودي، إذ يسبقه ألكسندر ميتروفيتش (8 أهداف)، وكريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا، ولكل منهما 6 أهداف.

الجدير بالذكر أن عدد الأهداف تُحتسب في البطولة بداية من دور المجموعات، ولا يُلتفت إلى الأهداف في الأدوار التمهيدية.