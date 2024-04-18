شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة سيراميكا والاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ18 فى الدورى الممتاز، وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي..
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من
على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.
بينما بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
لحراسة المرمى : المهدي سليمان
خط الدفاع :
مصطفى ابراهيم . سيف تقا . اسلام أبو سليمة . كريم الديب
خط الوسط :
خالد الغندور – ناصر ناصر - عمرو صالح
خط الهجوم
بواتينج . ميسي . مابولولو.
ويتواجد على دكة البدلاء :
عمر صلاح – احمد عيد – فان ديرك – عبدالغني محمد – مورو ساليفو _ شريف رضا _ عمر الوحش – محمود شبانه _ بلال السيد.
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