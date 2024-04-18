شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة سيراميكا والاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ18 فى الدورى الممتاز، وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي.. حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي. خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان. بينما بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي: لحراسة المرمى : المهدي سليمان

خط الدفاع :

مصطفى ابراهيم . سيف تقا . اسلام أبو سليمة . كريم الديب

خط الوسط :

خالد الغندور – ناصر ناصر - عمرو صالح

خط الهجوم

بواتينج . ميسي . مابولولو. ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح – احمد عيد – فان ديرك – عبدالغني محمد – مورو ساليفو _ شريف رضا _ عمر الوحش – محمود شبانه _ بلال السيد.

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