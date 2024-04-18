اخبار الرياضه

تعرف على تشكيل مباراة سيراميكا والاتحاد فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة سيراميكا والاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ18 فى الدورى الممتاز، وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.

 

بينما بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

لحراسة المرمى : المهدي سليمان
خط الدفاع :
مصطفى ابراهيم . سيف تقا . اسلام أبو سليمة . كريم الديب
خط الوسط :
خالد الغندور – ناصر ناصر - عمرو صالح
خط الهجوم
بواتينج . . مابولولو.

 

ويتواجد على دكة البدلاء :

عمر صلاح – احمد عيد – فان ديرك  – عبدالغني محمد –  مورو ساليفو _ شريف رضا _ عمر الوحش – محمود شبانه _ بلال السيد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا