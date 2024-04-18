نجم الاهلي السابق يكشف سر رفضه التواجد في جهاز حسام حسن مع المنتخب

كشف أسامة عرابي، نجم النادي الاهلي السابق، السر وراء رفضه التواجد مع حسام حسن في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول خلال الفترة الحالية.

وأوضح عرابي أنه اعتذر عن التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لأسباب شخصية، رغم التواصل بينهما والاجتماع معهما.

وأشار أسامة عرابي في تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، إلى أن البعض عاتبه على رفضه التواجد في الجهاز المعاون لمنتخب مصر وعلى رأسهم حسام البدري المدير الفنى الأسبق للفراعنة.

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وذكر أن ما جعله يرفض التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر هو عمله الخاص والتحليل في أحد القنوات.

وأكد أن حسام حسن يسير على نهج محمود الجوهري المدرب التاريخي لمنتخب مصر، بسبب تأثره بالعمل معه والتدريب تحت قيادته على مدار سنوات عديدة.