شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سيراميكا يتعادل 1-1 مع الاتحاد فى دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سيراميكا مع نظيره الاتحاد السكندرى إيجابيا 1_1 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

تقدم فريق سيراميكا فى الدقيقة 30 عن طريق أحمد ياسر ريان، بينما جاء الرد سريعا وتمكن عمرو صالح من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى في الدقيقة 32.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل..

حراسة المرمى .. المهدي سليمان.

خط الدفاع .. مصطفى ابراهيم ، سيف تقا ، إسلام أبو سليمة ، كريم الديب.

خط الوسط .. خالد الغندور ، ناصر ناصر ، عمرو صالح.

خط الهجوم .. بواتينج ، أحمد عادل "ميسي" ، مابولولو.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى يضم كلا من

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. أحمد هاني ، رجب نبيل ، عبدالرحمن بودي ، محمد عادل.

خط الوسط .. صديق أوجولا ، أحمد بيكهام ، محمد إبراهيم.

خط الهجوم .. أحمد ياسر ريان ، أحمد بلحاج ، أحمد قندوسي.