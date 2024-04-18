إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة زد بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه لمواجهة زد بعد قليل بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز .





التشكيل جاء كالتالي .. حارس مرمى .. أحمد عادل الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد نصر ،محمد عمار ،محمد بيومي. الوسط ..عمر الساعي ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،عبد الرحمن مجدي ،إيريك تراوري. الهجوم .. نادر فرج.

البدلاء محمد فوزي - عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد زيدان - حمدي النقاز - محمد حسن - أحمد الشيخ - محمد عبد السميع - مروان حمدي.

على صعيد متصل ، حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، الشوط الأول من مواجهة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ، الجارية بينهما الآن على ملعب عثمان أحمد عثمان ، لحساب الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح عند الدقيقة 30 فريق سيراميكا في تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه أحمد ياسر ريان، قبل أن يدرك عمرو صالح هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندرى عند الدقيقة 32.

ويخوض فريق سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى : محمد بسام.

الدفاع : أحمد هاني ، رجب نبيل ، عبدالرحمن بودي ، محمد عادل.

خط الوسط : صديق أوجولا ، أحمد بيكهام ، محمد إبراهيم.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان ، أحمد بلحاج ، أحمد قندوسي.

بينما يمثل الفريق السكندري في اللقاء ..

حراسة المرمى : المهدي سليمان.

الدفاع : مصطفى ابراهيم ، سيف تقا ، إسلام أبو سليمة ، كريم الديب.

خط الوسط : خالد الغندور ، ناصر ناصر ، عمرو صالح.

خط الهجوم : بواتينج ، أحمد عادل "ميسي" ، مابولولو.