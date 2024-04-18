شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتقدم على الإسماعيلى 2-0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى زد الشوط الأول متقدماً على الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile هذا الموسم.



افتتح أحمد الصغيرى التسجيل لزد في الدقيقة 19 قبل أن يضيف عبد الرحمن البانوبى الهدف الثانى في الدقيقة 44.

تشكيل الإسماعيلى أمام زد

حارس مرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : محمد عمار ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي.

خط الوسط : محمد مخلوف وهشام محمد وعمرالساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم : نادر فرج وإيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد فوزي حارسًا ومعه وعصام صبحي وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد عبد السميع ومحمد حسن ومروان حمدي ومحمد زيدان وأحمد الشيخ.

تشكيل زد أمام الإسماعيلى

حارس مرمى : علي لطفي

خط الدفاع : مصطفى العش ومحمد إسماعيل وأحمد زكي وليوناردو كاموني.

خط الوسط : أحمد الصغيري ومصطفى ميسي ومحمد قطب و بيتر زيلو.

خط الهجوم : عبد الرحمن البانوبي ماتا ماجاسا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد رضا حارسًا إسلام إسماعيل ومحمد سمير ثابت وعمرو حسام ومحمود نبيل وعلي جمال ورافت خليل ومحمد سوانية.

ترتيب الإسماعيلي وزد في الدورى

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب دورى nile برصيد 18 نقطة،بعد أن خاض 17 لقاء فاز في أربعة مواجهات وتعادل في ستة مباريات بينما خسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلت شباك الدراويش 20 هدفا.

ويحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.