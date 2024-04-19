موسيماني يصارع الهبوط مع أبها ويتلقى هزيمة ثقيلة جديدة في الدوري السعودي

يصارع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، على الهبوط في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر أبها بنتيجة ثقيلة أمام نظيره الشباب، بخمسة أهداف دون رد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل أبها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

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وكان موسيماني قد تولى تدريب أبها، منذ شهر يناير 2024، وقاد الفريق في 9 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات، وخسر 4، وتعادل في لقائين.

ويستعد أبها لمواجهة الأخدود ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي، يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.