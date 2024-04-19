ساديو ماني يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في غياب رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الجهاز الفني لفريق النصر السعودي على التشكيل الأساسي للفريق الذي يستضيف نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة في مباراة مرتقبة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

يدخل فريق النصر المباراة في ظل عدد كبير من الغيابات بداية من المدير الفني لويس كاسترو الذي يغيب عن اللقاء بعد اجراءه جراحة عاجلة قبل أيام حيث يقود مساعد الفريق في مباراة اليوم.

كما تشهد المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم الفريق بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الهلال الأخيرة بكأس السوبر السعودي، إضافة للاعبين المصابين وليد عبد الله وأندرسون تاليسكا وسامي النجعي وعبد المجيد الصليهم.



التشكيل المتوقع للنصر في مباراة الفيحاء

ومن المنتظر أن يخوض فريق النصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - اليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - عبد العزيز العليوة - عبد الرحمن غريب

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تنطلق مباراة النصر والفيحاء ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر والفيحاء ببطولة دوري روشن السعودي حصرياً عبر قناة SSC1.