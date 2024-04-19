تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام دريمز في الكونفدرالية

استقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل “الأبيض”، الذي سيخوض مواجهة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية،يوم الأحد المقبل علي ستاد القاهرة.

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واستقر الجهاز الفني للزمالك، على ملامح تشكيل الفريق أمام دريمز الغاني، وحسم العديد من المراكز لحين معرفة موقف أحمد مصطفى زيزو، وأحمد فتوح.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري

خط الوسط: أحمد حمدي، نبيل دونجا، محمد شحاتة

خط الهجوم: موتيابا، سيف الجزيري، شيكابالا.

وكان فريق الزمالك قد تمكن من الفوز على الاهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد وصل لـ نصف نهائي الكونفدرالية بعد التعادل مع فيوتشر في مباراة الإياب بنتيجة 1-1.