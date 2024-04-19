ماني يحقق رقمًا سلبيًا خلال مواجهة النصر أمام الفيحاء

شهدت مباراة النصر أمام الفيحاء، إهدار اللاعب السنغالي ساديو ماني، ركلة جزاء في الدقيقة 41، بطريقة غريبة، حيث أطاح بالكرة أعلى المرمى.

ظهر ماني، بأداء متواضع خلال مجريات مباراة فريقه أمام الفيحاء، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وبحسب ما ذكره “سوفا سكور” المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن النجم السنغالي ساديو ماني، سدد 3 تسديدات خارج المرمى بجانب الركلة المهدرة، بجانب إهدار فرصتين محققتين للتسجيل ضد الفيحاء.

ولم يقم الدولي السنغالي بأي مراوغة ناجحة خلال الـ 45 دقيقة في الشوط الأول، بالإضافة إلى أنه خسر الكرة في 7 مناسبات ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

وحصل “أسد التيرانجا”، على بطاقة صفراء ضد الفيحاء، وسيغيب على إثرها عن مواجهة الخليج، والمقرر لها يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي