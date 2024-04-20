عقوبة مالية ضخمة على النصر السعودي بسبب لاعبه السابق

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن غرامة مالية ضخمة على نادي النصر السعودي، بسبب عدم سداد المستحقات المالية الخاصة بلاعبه السابق بيتروس.

وقررت المحكمة الدولية، تغريم نادي النصر السعودي، مبلغ 9.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 ألف تتكرر شهريًا لحين وقت سداد المستحقات الخاصة باللاعب السابق ” بيتروس”.

وكتب الشيخي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “أكدت مصادرنا الخاصة أن نادي النصر سحب استئنافه من محكمة CAS في قضيته ضد اللاعب بيتروس”.

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واستكمل:”وبالتالي قررت المحكمة إنهاء إجراءات التحكيم، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إعلان الحكم”.

وتابع: “أصبح قرار FIFA الابتدائي ضد النصر نهائياً وملزماً، وذلك بدفع ما يعادل مبلغ 9.5 مليون بالإضافة إلى حوالي 40 ألف تتكرر شهرياً حتى وقت السداد الفعلي، وتفاصيل الكاملة للقضية كاملة”.

والجدير بالذكر أن العالمي، حقق الفوز على حساب نظيره الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.