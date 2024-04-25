الامارات | الإمارات ترفع رصيدها إلى 185 ميدالية في صدارة «الألعاب الخليجية الشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت رياضة الإمارات ريادتها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بتحقيقها 17 ميدالية جديدة، ضمن منافسات اليوم الثامن، حققها منتخب الملاكمة الذي فاز بـ 6 ميداليات ذهبية من إجمالي 9 أوزان، و4 فضيات، و7 برونزيات.

وعززت الإمارات صدارتها في جدول ترتيب الميداليات، بمجموع 185 ميدالية منها، 64 ذهبية، و65 فضية، و56 برونزية، علاوة على احتساب حصاد لاعبي ولاعبات منتخبنا في الألعاب البارالمبية (30 ميدالية).

ورفعت السعودية رصيدها في المركز الثاني إلى 61 ميدالية، بعد إحرازها لـ 4 ميداليات جديدة في الملاكمة، موزعة على (28 ذهبية، و 21 فضية، و12 برونزية)، وعززت الكويت موقعها في المركز الثالث بـفوزها بـ4 ميداليات في الملاكمة أيضا، وزادت رصيدها إلى 61 ميدالية (15 ذهبية، و24 فضية و22 برونزية)، وحافظت سلطنة عمان على المركز الرابع بـ39 ميدالية بواقع ( 15 ذهبية، و10 فضيات، و14 برونزية)، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ 35 ميدالية (9 ذهبيات، و10 فضيات، و16 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ 25 ميدالية (10 ذهبيات، و6 فضيات و 9 برونزيات).