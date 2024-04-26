كل ما يخص مباراة الاهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع “كورة 365″، كل ما يخص المواجهة المنتظرة بين الاهلي ومازيمبي، اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع.

وكان لقاء الذهاب بين الاهلي ومازيمبي قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، والذي أقيم في الكونغو.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة مازيمبي

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- وسام أبوعلى.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد مازيمبي

تمتلك شبكة قنوات بين سبورت حق النقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر إذاعة المباراة بين الاهلي ومازيمبي عبر شبكة قنوات بين سبورت قناة Bein Sports HD 6.

وأسندت شبكة قنوات بين سبورت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي على محمد على.

معلق مباراة الاهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يعلق على مباراة الاهلي ومازيمبي، يوم الجمعة القادم، علي محمد علي.