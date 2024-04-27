ريال مدريد يتخطى فخ ريال سوسييداد بهدف وحيد

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ريال مدريد نتائجه اللافتة في الدوري الإسباني واقترب خطوة إضافية من حسم اللقب.



وانتصر ريال مدريد خارج أرضه على مضيفه ريال سوسييداد القوي بهدف دون رد يوم الجمعة ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ونجح التركي أردا غولر في فرض نفسه كأحد نجوم ريال مدريد القادمين عندما منح فريقه الأفضلية في الدقيقة التاسعة والعشرين ومن ثم حافظ الفريق الملكي على تقدمه حتى النهاية.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة بفارق 14 نقطة عن برشلونة مع مباراة أقل للأخير.



ويعيش ريال مدريد أياماً مميزة جداً بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتخطيه مانشستر سيتي بالإضافة إلى فوزه بالكلاسيكو المرحلة الفائتة أمام برشلونة 3-2.



(بي إن سبورت)