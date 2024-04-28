"كنا رايحين نكسب".. لاعب الأهلي السابق يسترجع ذكريات الفوز على الصفاقسي في رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استرجع محمد صديق لاعب النادي الأهلي السابق، ذكريات لقاء الفريق ضد الصفاقسي التونسي على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عام 2006، بالتزامن مع تأهل الفريق حاليا ليضرب موعدا مع الترجي التونسي، في نهائي 2023، ويقام لقاء الذهاب يوم 18 مايو في رادس ولقاء العودة يوم 25 من نفس الشهر، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان صديق ضمن تشكيل الأهلي الأساسي بقيادة مانويل جوزيه، في لقاء الإياب، وانتهت مباراة الذهاب آنذاك في القاهرة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ملعب رادس انتزع الأهلي اللقب، بهدف سجله أبو تريكة في الدقائق الأخيرة.

وقال صديق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفوز في الدقائق الأخيرة كان رائعا، وإنه يوما لا يمكن له أن ينساه، وذهب حينها الفريق دون خوف من الملعب، الذي يشبه ستاد القاهرة الدولي، من حيث السعة الجماهيرية، إنما كان يخشى لقاء الإياب، الذي يحتم الفوز باللقاء، لحصد اللقب.

وأضاف: "حتى التعادل لم يكن ضمن حساباتنا، ذهبنا ولا بديل عن للفوز، وهذا الأمر كان مصدرا للضغط بالنسبة إلى اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، وتمكنا من الفوز باللقاء لعدة أسباب منها، جهاز فني بقيادة مدرب على أعلى مستوى، فريق ضم لاعبين على قدر المسؤولية، إذ كان يغيب عنا بعض اللاعبين المهمين مثل محمد شوقي، إلا أن من يشارك يمكنه الفوز".

وواصل: "حينها كانت أجواء الملعب مختلفة عن العوامل الخارجية، مثل الجماهير، والملعب كان يحتاج لاعبين أقوياء لديهم دوافع وشخصية قوية وشغف للحصول على البطولة، وهذا كان متوفراً حينها في اللاعبين، وجوزيه قال لنا حينها أهم شئ عدم استقبال هدفا، لأننا حينها سنصبح مضطرين لتسجيل هدفين، وهو كان لا يريد وصول المباراة إلى ركلات الجزاء "كنا رايحين نكسب"، والملعب لم يكن سيئا".

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