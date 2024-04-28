الطريق للنهائي.. موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل اليوم الأحد الفريق الأول لنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على فريق دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير بكوماسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني على استاد القاهرة الدولي الأسبوع الماضي، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحتاج الزمالك خلال هذه المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل أو الفوز من أجل الصعود للمباراة النهائية.

وتنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم الأحد في السابعة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6، بوجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.