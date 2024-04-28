مجلس الاوليمبى يجدد تعاقده مع "سمير" مديرا فنيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس ادارة النادى الاوليمبى برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى تجديد التعاقد مع الكابتن أحمد سمير مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بالنادى للموسم الجديد وإعلان ثقة المجلس فى قدرات الكابتن أحمد سمير لتولى مهام الفريق ومواصلة تكوين فريق قوى خاصة بعد تجربة تصعيد عدد من اللاعبين بقطاع الناشئين الى الفريق الاول فى الموسم الاخير والمنافسة حتى الاسبوع الاخير على صدارة المجموعة بدورى القسم الثانى

يذكر أنه بتجديد التعاقد مع الكابتن أحمد سمير لتولى قيادة الفريق والاعلان مبكرا قد أغلق الباب فى وجه الكثيرين ممن لهم الطموح فى قيادة الاوليمبى او العودة له من جديد