بينهم السعيد.. حسام حسن يفاجئ ثلاثي الزمالك قبل معسكر منتخب مصر

فاجأ حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قبل معسكر الفراعنة في شهر يونيو المقبل.

ويخوض منتخب مصر معسكره الثاني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، خلال شهر يونيو المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحسب التقارير، فإن ثلاثي نادي الزمالك، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، ونبيل عماد دونجا، مرشحين للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر المقبل.

اقرأ أيضًا.. ميدو يطالب الاهلي بعرض نجمه على طبيب نفسي ويشعل فتنة بين جماهير الزمالك وشلبي

وأوضحت التقارير أن حسام حسن، يرى أن عبدالله السعيد، يمتلك خبرات ستعود بالنفع والفائدة على المنتخب.

وأشارت التقارير إلى أن مدرب منتخب مصر، يرى أن ناصر ماهر في حالة فنية جيدة ويجيد اللعب في أكثر من مركز، بينما يمتلك دونجا قدرات دفاعية جيدة.

ويلعب منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.