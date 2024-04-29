تحرك عاجل في الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب

تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل عاجل لحل أزمة وقف القيد بالفريق الأبيض، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا إيقاف القيد في نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات قادمة تستمر حتى الانتقالات الصيفية عام 2025.

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ويحق لخالد بوطيب الحصول على 2.4 مليون يورو مستحقات متأخرة لدى الفريق الأبيض، وهي بواقع 1.9 مليون راتب متأخر، و500 الف يورو كغرامة تأخير.

وعرض مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب دفع مبلغ 500 الف يورو في الوقت الحالي، على أن يتم تقسيط باقي الغرامة على أقساط لمدة عامين قادمين.

وأصبح نادي الزمالك مهددًا بالحرمان من القيد لفترة جديدة بسبب غرامة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، والذي يحق له الحصول على 450 الف يورو.

وتأهل الفريق الأبيض لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي تلعب يومي 12 و19 مايو المقبل.