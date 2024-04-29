الاتحاد الفلسطيني يكشف عن موعد الظهور الأول لـ وسام أبو علي مع منتخب “الفدائي”

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موعد الظهور الأول لـ وسام أبو علي، مهاجم النادي الاهلي المصري، مع منتخب “الفدائي”.

وكان النادي الاهلي قد تعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لتدعيم صفوفه.

وأعلن منتخب فلسطين، منذ أسابيع، عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تمثيل وسام أبو علي لمنتخب بلاده في المحافل الدولية.

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وقال فراس أبو هلال، الامين العام للاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، إن الاتحاد خاطب النادي الاهلي بشكل رسمي من اجل انضمام وسام أبو علي للمعسكر المقبل لمنتخب فلسطين.

وأضاف: “لدينا مواجهتين أمام لبنان يوم 6 يونيو المقبل، والثانية ستكون أمام أستراليا يوم 11 يونيو، ومن المقرر أن يتواجد وسام بن علي في القائمة”.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر أهلية أبو علي لتمثيل منتخب “الفدائي”، حيث جاء هذا القرار بناءً على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى فلسطين.