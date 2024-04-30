الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | قارئ شفاه يكشف كلمات محمد صلاح الغاضبة ضد كلوب.. هجوم عنيف من نجم ليفربول

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ شفاه يكشف كلمات محمد صلاح الغاضبة ضد كلوب.. هجوم عنيف من نجم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قارئ شفاه كشف عن الكلمات الغاضبة التي وجهها النجم محمد صلاح ضد المدرب يورغن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام في .

ونقلت الصحيفة عن قارئ الشفاه جون كاسيدي، الذي أوضح أن الدولي المصري قال: "لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء".

وأضاف: "لم يظهر رد المدرب الألماني أمام الكاميرات، التي التقطت انفعال صلاح الذي قال: "سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من الخدمة".

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق، وفي الدقائق الأخيرة قرر كلوب الدفع به، ودخل الثنائي في نقاش حاد على الخط الفني قبل عملية التبديل.

وبعد المباراة خرج نجم ليفربول، في تصريحات لوسائل الإعلام أثارت جدلاً كبيراً، عندما قال: " إذا تحدثت اليوم.. فسوف تشتعل النيران".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا