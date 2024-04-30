الامارات | قارئ شفاه يكشف كلمات محمد صلاح الغاضبة ضد كلوب.. هجوم عنيف من نجم ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قارئ شفاه كشف عن الكلمات الغاضبة التي وجهها النجم محمد صلاح ضد المدرب يورغن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.

ونقلت الصحيفة عن قارئ الشفاه جون كاسيدي، الذي أوضح أن الدولي المصري قال: "لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء".

وأضاف: "لم يظهر رد المدرب الألماني أمام الكاميرات، التي التقطت انفعال صلاح الذي قال: "سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من الخدمة".

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق، وفي الدقائق الأخيرة قرر كلوب الدفع به، ودخل الثنائي في نقاش حاد على الخط الفني قبل عملية التبديل.

وبعد المباراة خرج نجم ليفربول، في تصريحات لوسائل الإعلام أثارت جدلاً كبيراً، عندما قال: " إذا تحدثت اليوم.. فسوف تشتعل النيران".