الامارات | فينيسيوس يتوعد بايرن ميونخ في برنابيو.. ريال مدريد يستعد لليلة ساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورجل ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ، ليلة ساحرة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، من أجل بلوغ نهائي "التشامبيونز ليغ".

أنهى التعادل الإيجابي (2-2) مواجهة الذهاب اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ليتأجل حسم هوية المتأهل للنهائي لمباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب البرنابيو.

وقال صاحب ثنائية "الميرينغي" في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "نبحث دائماً عن الفوز، ولكن هذه هي دوري الأبطال. الفريقان يمتلكان جودة فنية كبيرة، وقادران على تسجيل الفرص المتاحة. يجب أن نحافظ على هدوئنا، وأن نحصل على قسط من الراحة حتى الأسبوع المقبل. نعلم جيداً أن الجماهير ونحن سنقدم كل ما لدينا للخروج من البرنابيو ببطاقة الذهاب إلى لندن".

كما أثنى البرازيلي الدولي على زميله في الفريق، الألماني توني كروس، الذي صنع له الهدف الأول بتمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب.

وقال في هذا الصدد "توني يبحث دائماً عن السهولة في اللمسة، وأهداني هدفاً. كما أنني سعيبد بالعمل الدفاعي للفريق، وإذا واصلنا بهذا المستوى، فسنتمكن من الفوز على ملعبنا".

وشدد فينيسيوس على أهمية هدف التعادل الذي سجله الفريق في الأمتار الأخيرة من اللقاء، الدقيقة 83، من ركلة جزاء سجلها هو بنفسه.

وأتم "من المهمم للغاية ألا تخسر في هذه البطولة، ونحن هنا من أجل ذلك. علينا مواصلة تحقيق إنجازات كبيرة، والذهاب بريال مدريد للمكانة التي يستحقها، وهو النهائي".

ويسعى ريال مدريد كبير القوم في القارة العجوز، للمرور للنهائي بعد غياب الموسم الماضي الذي توقف فيه عند نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، بحثاً عن الكأس الـ15 في تاريخه.

بينما سيكون البايرن أمام مهمة اقتناص بطاقة العودة للنهائي من قلب البرنابيو بعد غياب 4 سنوات، منذ تتويجه الأخير بالكأس السادسة في 2020 على حساب باريس سان جيرمان.