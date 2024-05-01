تشكيل النصر الرسمي ضد الخليج بنصف نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الخليج، والتي تجمعهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة النصر ضد الخليج، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في تمام التاسعة مساءً، في إطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس الملك.

وجاء تشكيل النصر في مواجهة الخليج، على النحو التالي..

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، عبدالإله العمر، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وكانت آخر مباراة بين النصر والخليج، قد انتهت بفوز الأصفر العاصمي بهدف دون مقابل عن طريق المدافع إيمريك لابورت، مساء يوم السبت الموافق 27 إبريل الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.