قائمة المرشحين لأفضل مدرب ولاعب بالدوري الإنجليزي شهر أبريل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن قائمة المدربين واللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة الأفضل في شهر أبريل الماضي للموسم 2023/2024.

وشهدت قائمة اللاعبين غياب جميع لاعبي ليفربول الذي عانى كثيرًا في الدوري خلال الشهر الماضي وابتعد عن المنافسة على لقب البطولة لينحصر الصراع على اللقب بين مانشستر سيتي وآرسنال.

كماتم ترشيح ثلاثة مدربين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل، جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، شون دايتش مدرب إيفرتون.

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين صانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، بجانب مدافع مانشستر سيتي، يوسكو جفارديول، مع وجود مهاجم آرسنال، كاي هافيرتز، بعد تألقه في الفترة الأخيرة في مباريات الدوري الإنجليزي وبالتأكيد الموهبة الذهبية لنادي تشيلسي، كول بالمر.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل

1- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

2- يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي).

3- كاي هافيرتز (آرسنال).

4- كول بالمر (تشيلسي).

5- جوردان بيكفورد (إيفرتون).

6- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل

جوارديولا (مانشستر سيتي)

أرتيتا (آرسنال)

شون دايتش (إيفرتون)

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