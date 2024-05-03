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الاتحاد السكندري يتوج ببطولة كأس مصر للسلة على حساب الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بطولة كأس مصر أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 68-65، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يفوز الاتحاد بنتيجة 68-65.

وجاء تتويج الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر لكرة السلة بعد غياب 3 سنوات، وللمرة الثانية عشر في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل للدور النهائي بفوز مثير على فريق الجزيرة، بينما حقق الاتحاد السكندري  فوزًا مريحًا على الزمالك بنتيجة 76-68 في اللقاء الذي أقيم بينهما قبل يومين. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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