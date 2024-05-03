بيراميدز يدشن النسخة الأولى للبرنامج التعليمي للمدربين

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق امس الخميس أول أيام البرنامج التعليمي للمدربين في نسخته الأولى والذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي بيراميدز وبالتعاون مع نادي بنفيكا في إطار اتفاقية الشراكة بين الناديين، وهو البرنامج الذي يقام على مدى ٣ أيام ويستمر حتى السبت المقبل، وتحت رعاية المهندس ممدوح عيد رئيس النادي.

وشهد اليوم الأول للبرنامج التعليمي حضور عددا كبيرا من المدربين والشباب الذين حرصوا على التسجيل في الدورة والتي يحصل بموجبها الدارس على شهادة معتمدة، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ونونو جوميز أسطورة نادي بنفيكا البرتغالي، ومعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز، وعبد الستار صبري النجم المصري ولاعب بنفيكا السابق، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، وتياجو ماركيز مدرب عام بقطاع الناشئين في نادي بنفيكا.

من جانبه، قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز خلال أول أيام الدورة التدريبية للمدربين إن نادي بنفيكا مثال ناجح يحتذى به كأكاديمية كرة محترفة، ودائما لديه القدرة على اختيار اللاعبين وتسويقهم بالطريقة المناسبة.

أضاف المدير الرياضي أنه سعيد للغاية بالتعاون مع النادي البرتغالي الشريك المتكامل مع بيراميدز، ومشددا على أن وجود أساطير في مصر سيعود بالفائدة الكبيرة على المدربين المصريين.

بينما قال نونو جوميز أسطورة بنفيكا للدارسين: ةأنا في غاية السعادة بهذا التعاون المثمر بين بيراميدز وبنفيكا، وأرى أن ذلك يساهم في تطوير الكرة المصرية في المستقبل القريب".

وشهد اليوم الأول مجموعة من المحاضرات النظرية، بجانب تدريبات عملية في الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي، وتتواصل الدورة على مدى اليومين القادمين.