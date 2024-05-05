غوارديولا يرشح إنجلترا للتتويج بلقب يورو 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على أزمة نادي بايرن ميونخ، والذي يبحث عن مدرب لقيادته في الموسم القادم لخلافة توماس توخيل، والذي من المنتظر أن يرحل عن الفريق الشهر القادم في 30 يونيو لسوء النتائج.

وتوصل بايرن ميونخ وتوخيل إلى اتفاق يقضي برحيل الأخير وذلك عقب خسارة لقب الدوري الألماني، لصالح باير ليفركوزن، ودخل النادي البافاري في مفاوضات مع كل من تشابي ألونسو وجوليان ناغلسمان ورالف رانغنيك ولكن لم يوافق أي مدرب من الثلاثي على ترك منصبه الحالي.

وسُئل غوارديولا الذي سبق ارتباط اسمه بإمكانية العودة لتدريب بايرن ميونخ، عن عدم إعلان النادي التعاقد مع مدرب جديد، ليرد بالقول «أعتقد أنها مسألة وقت فقط وسيختارون بالتأكيد المدرب المناسب».

وأضاف المدرب الإسباني «الأمر يتعلق أيضا بالطريقة التي يريدون اللعب بها واللاعبين المتاحين لديهم، ربما من تفاوضوا معهم مرتاحون في أنديتهم الحالية، لكن هم لديهم مجلس إدارة قادر على إيجاد أفضل الحلول الممكنة”.

ولم يعلق غوارديولا على الشائعات والتكهنات التي تحدثت عن إمكانية تركه مانشستر سيتي وعودته لبايرن الذي سبق له تدريبه من 2013 إلى 2016.

وفي سياق آخر، رشح المدرب الإسباني منتخب إنجلترا للمنافسة على لقب كأس أمم أوروبا يورو 2024، مشيرا إلى أن غاريث ساوثغيت يستطيع قيادة الأسود الثلاثة لتحقيق ذلك. وقال بيب «هم جيدون حقا، لا يتعلق الأمر فقط بموهبة المهاجمين، بل بالتشكيلة بأكملها وغاريث (مدرب إنجلترا) يعلم تمامًا ما يجب عليه فعله»، وأضاف «أشعر، والجميع لديه هذا الشعور، بأن منتخب إنجلترا تعلم من الأحداث الأخيرة، بعد ما حدث في كأس العالم وكأس أوروبا، كانوا قريبين حقا، لقد خسروا مباراة نهائية ونصف نهائي». وأردف «عندما تبلغ هذه المراحل كل سنتين، ستصل في نهاية المطاف، الأمر مشابه لنا تقريبا، كنا قريبين جدا، وفي النهاية فزنا باللقب»، في إشارة إلى تتويج ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

منتخب إنجلترا مع النهائيات: