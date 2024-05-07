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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات إياب نصف نهائي على ملعب “بارك دي برنس”.

وكان بروسيا دورتموند الألماني، قد حسم مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وكان قد خطف فريق باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لهذا الدور نصف النهائي بعد الفوز على بنتيجة 6-4 مجموع المباراتين.

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بينما تأهل بروسيا دورتموند لنصف نهائي البطولة القارية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة الإياب اليوم  الثلاثاء 7 مايو، على ملعب “حديقة الأمراء” معقل الفريق الباريسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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