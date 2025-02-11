شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يجهز منتخب الشباب استعداداً لاولمبياد السنغال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن على حسن على برنامج إعداد منتخب مصر للمرحلة المقبلة من أجل تجهيز فراعنة الدراجات للدورة الافريقية التى تستضيفها القاهرة عام 2027، كما يتم تجهيز العناصر الشابة للمشاركة في أولمبياد الشباب التي تستضيفها السنغال عام 2026 .

ووضع الاتحاد المصرى للدراجات خطة طويلة الأجل لتجهيز العناصر المميزة من سن 14 وحتى 18 سنة استعدادأ لأولمبياد الشباب بالسنغال .

وتضم القائمة المميزة عدد من العناصر الشابة أمثال ملك محمد مظهر وحبيبة أسامة وجودي محمد السيد.

وعقد أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات إجتماعاً مع جنة عليوة لاعبة المنتخب الوطني الاول التى حصدت مؤخراً ذهبية الدورى العام الذى أقيم بمدينة السويس.

وحرص رئيس الاتحاد على الاستماع لمطالب اللاعبة وكذلك باقي عناصر المنتخب الوطني وتم خلال الإجتماع تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز والوصول لافضل حالة فنية وبدنية من أجل العودة لسيطرة الدراجات المصرية على القارة الافريقية والوصول للعالمية .

وكشف أيمن على أن مجلس الإدارة بالكامل يقف خلف المنتخبات الوطنية ويدعم اللاعبين من أجل الوصول للهدف في ظل رغبة المجلس الحالي المساهمة في تحقيق إنجازات للدراجات المصرية .

جدير بالذكر ان منتخب الرجال يشرف عليه عضو المجلس هاني سعيد بينما يشرف على منتخب السيدات ندي الناصر عضو مجلس الإدارة.