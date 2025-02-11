شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية لـ"الخليج 365" : حكم المباراة هو من يحدد مشاركة العش فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة أن تقرير الحكم الذى سوف يحدد عقوبة مصطفى العش مدافع فريق الاهلى عقب طرده أمام غزل المحلة.

أوضح طه عزت خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللائحة تنص على حالتين فقط في الطرد ،الأولى منع فرصة محققه فقط يغيب اللاعب عن مباراة واحدة أما الطرد عن سوء سلوك أو شى أخر يغيب اللاعب عن مباريتان.

أشار طه عزت أن تقرير الحكم هو الذى سوف يحكم عقوبة مصطفى العش عقب نهاية الجولة.

وكان أشهر أحمد الغندور الكارت الأحمر المباشر لمدافع الاهلى عقب إعاقة التونسى محمد على بن حمودة لاعب المحلة بالدقيقة 76 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام.

وحقق فريق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، سجل إمام عاشور هدف الأهلي خلال اللقاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بيراميدز غدا أمام حرس الحدود لتحديد صاحب الصدارة.