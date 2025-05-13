شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع البنك الأهلى 1 - 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل حرس الحدود أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

تقدم البنك الأهلي عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 26، وتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي قبل نهاية الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.

وجاء تشكيل البنك الاهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: أحمد ربيع، سيرجي اكا، احمد النادري، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، محمد فتحي، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، محمد إبراهيم.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: مؤمن عوض مع عبد الرحمن جودة مع محمد سامي مع فوزي الحناوي.

خط الوسط: محمود أوكا مع محمد مجلي مع محمد الدغيمي مع إيزي إيميكا.

خط الهجوم: محمود ممدوح، عمرو جمال.

ويدخل فريق حرس الحدود المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 22 نقطة فقط، بينما يدخل فريق البنك الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.