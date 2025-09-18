مونديال طوكيو: ثاني أفضل رقم في تاريخ 400 م لماكلافلين-ليفرون والبرونزية لعيد ناصر

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : سجلت النجمة الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 400 م، في طريقها لإحراز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم لألعاب القوى الخميس في طوكيو.

حققت ماكلافلين ليفرون، حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز الذي سيطرت عليه في السنوات الأخيرة، 47.78 ثانية تحت الأمطار، ماحية الرقم السابق لبطولة العالم الذي حققته التشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا عام 1983 (47.99 ث).

وحلت حاملة اللقب والبطلة الأولمبية الدومينيكانية ماريليدي باولينو ثانية (47.98 ث) والبحرينية سلوى عيد ناصر ثالثة (48.19 ث) محققة أفضل زمن لها هذا الموسم.

وبعد سحقها الرقم الأميركي في نصف النهائي، بدت ابنة السادسة والعشرين جاهزة لصنع إنجاز كبير في النهائي، وربما تهديد الرقم التاريخي للألمانية الشرقية ماريتا كوخ الصامد منذ أربعين عاما (47.60 ث) في كانبيرا.

وسيطرت البطلة الأولمبية مرتين في سباق 400 م حواجز على سباق اللفة الواحدة من بدايته حتى نهايته، متقدمة على باولينو وعيد ناصر اللتين حققتا توقيتا مميزا أيضا.

قالت ماكلافلين ليفرون التي أرجعت الفضل إلى مدربها بوب كيرسي بالانتقال من 400 م حواجز إلى 400 م "تعلق الأمر بأن أبقى مسترخية قدر الإمكان. في نهاية المطاف، لم يكن لقبي كي أدافع عنه، بل كان اللقب الذي يجب أن انتزعه".

تابعت "يستخدم بوبي تعابير الملاكمة دوما. قال +يجب أن تذهبي وتحصلي على الحزام، ليس لك ويجب أن تستحقينه+".

أضافت "كان يجب أن أقدم أفضل سباق لدي وأنا ممتنة لنجاحنا بذلك".

وعن انتقالها من 400 م حواجز الذي لم تخسر فيه لمدة ست سنوات، شرحت "أعرف أن كثيرين شككوا بهذه النقلة، لذا أردت أن اثبت لنفسي اني قادرة على القيام بذلك. أشاهد ما يكتب على الانترنت. حسنا. هذا ما يجعل الرياضة رائعة. يريدون مواجهات قوية وأعتقد ان سباق اليوم كان رائعا لألعاب القوى".

من جهتها، قالت عيد ناصر (27 عاما) لوكالة فرانس برس "كان السباق صعبا وممتعا في الوقت ذاته، وكنت أتوقع مثل هذا الأمر. حققت الكثير من التضحيات للوصول إلى هنا مع الكثير من التأرجح ولكن هذا جزء من الاستعراض ومن الجري، لذا أنا ممتنة".