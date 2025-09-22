من يستحق الفوز بالكرة الذهبية؟

الرياص - اسماء السيد - في مسرح شاتيليه الباريسي العريق تُقدَّم، مساء يوم الاثنين، الكرة الذهبية، أهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، خلال حفل ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بعد نهاية كل موسم.

وسيقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية والفائز السابق بالكرة الذهبية رود خوليت، والصحفية البريطانية كيت سكوت.

وتُقدم جائزة الكرة الذهبية سنوياً من قبل مجلة "فرانس فوتبول" منذ 1956، وهي الجائزة الأكثر شهرة التي يمكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم، لكنها توسعت حتى وصل عدد فئاتها إلى 13 ستُقدم خلال الحفل رقم 69.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهر الماضي عن أسماء المرشحين الثلاثين لـ"البالون دور" لأفضل لاعب في العالم.

وهيمن فريق باريس سان جيرمان، الذي حقق رباعية تاريخية في الموسم الماضي (دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين وكأس السوبر الفرنسية) وبلغ نهائي النسخة الأولى الجديدة من مسابقة مونديال الأندية، على القائمة الأولية بوجود تسعة لاعبين.

وتضمنت القائمة أربعة لاعبين من برشلونة الإسباني الذي أحرز الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

ومن أبرز المرشحين لاعبا باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي، ونجم ليفربول الإنجليزي المهاجم المصري محمد صلاح، واللاعب الإسباني الشاب لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، والبرازيلي رافينيا.

وفاز بالجائزة في حفل 2024، الإسباني رودري في حفل أثار الكثير من الجدل والنقاشات.

وكان ريال مدريد قد قاطع حفل توزيع الجوائز العام الماضي، بعدما علم النادي الملكي مسبقاً بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى جانب زميليه لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، والظهير الإسباني داني كارفخال.

وبيدو أن هناك شعوراً بالاستياء في النادي الباريسي، بعد تأجيل مواجهته مع مارسيليا، والتي كان من المفترض أن تقام مساء الأحد، بسبب الأحوال الجوية لتقام يوم الاثنين في وقت يتزامن مع موعد الحفل.

ويُتوقع وصول وفد من قرابة أربعين شخصاً إلى مسرح شاتيليه، بمن فيهم عثمان ديمبيلي الذي يعاني من الإصابة.

وغاب عن القائمة رودري بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة أبعدته عن الملاعب طويلاً، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة 8 مرات (رقم قياسي)، ومهاجم النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية.

ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة، فمن يحطم أرقامه القياسية؟

من يستحق الفوز بالجائزة؟

Getty Images لامين يامال وعثمان ديمبيلي قبل مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 لكرة القدم بين إسبانيا وفرنسا في 5 يونيو/حزيران 2025

يبدو أن سباق الكرة الذهبية ينحصر بين اللاعب الشاب المهاري لامين يامال، والجناح السريع عثمان ديمبيلي.

نجح ديمبيلي (28 عاماً) في دوره الجديد وتحوُّله من اللعب على الجناح ليكون رأس حربة في كثير من المباريات، وسجّل في دوري أبطال أوروبا 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى. وفي الدوري الفرنسي الممتاز، تصدّر ترتيب الهدافين مناصفة مع الإنجليزي ماسون غرينوود برصيد 21 هدفاً.

أما المغربي الأصل يامال (18 عاماً)، فامتاز بلمحات فنية مثيرة للإعجاب، ومساهمات تهديفية (أهداف + صناعة أهداف) جيدة بلغت 8 في دوري الأبطال، و22 في الدوري الإسباني الممتاز، وكان الأكثر صناعة للأهداف في دوري الموسم الماضي.

بالإضافة إلى ما قدّمه اللاعبان الموسم الماضي، يرى الإعلامي الرياضي علي شاهين في حديث مع بي بي سي، أنّ هذين اللاعبين هما الأوفر حظا، لأنهما يتمتعان بشعبية جماهيرية طاغية وتركا بصمة كبيرة على أداء فريقيهما، فضلاً عن الدعم الإعلامي لهما.

أما المحللة الرياضية كريستين آدمو فتتوقع عبر بي بي سي، أن ديمبيلي هو الأقرب بسبب أرقامه الهجومية مع باريس في مركزه الجديد.

ورأت آدمو أن تحويل مركز عثمان ليلعب كمهاجم صريح، وكذلك كمهاجم وهمي أحياناً، ساهم في زيادة المساهمات التهديفية له بشكل كبير.

وبالإضافة إلى مساهماته التهديفية، فإنه فاز بجميع الألقاب الممكنة مع باريس باستثناء كأس العالم للأندية، وهذا يجعله غالباً المرشح الأول لنيل الجائزة، بحسب رؤية المحللة الرياضية.

وتلخص آدمو رجحان كفة عثمان بأنه "كان أفضل لاعب في باريس الموسم الماضي، وعندما تكون أفضل لاعب في أفضل فريق في الموسم فإن الجائزة تذهب لك عادة".

لكنْ لآدمو رأي شخصي بعيد عن التوقع، يذهب باتجاه تفضيل البرتغاليَين الظهير الأيسر نونو مينديش أو لاعب الوسط فيتينيا لأنهما الأكثر حصداً للألقاب الموسم الماضي مع ناديهما باريس سان جيرمان ومنتخب البرتغال.

وقالت آدمو: "أُفَضِّل شخصياً أن تُعطى الجائزة لمينديش لأنه لم يسبق لظهير أيسر في تاريخ كرة القدم أن فاز بهذه الجائزة بعد أن كان روبرتو كارلوس قريباً جداً عقب حلوله في المركز الثاني عام 2002).

وتستذكر آدمو كيف أوقف مينديش المصري محمد صلاح في ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ليعود ويسجل ذهاباً وإياباً في ربع النهائي أمام أستون فيلا. وفي نصف النهائي أوقف نجم أرسنال بوكايو ساكا، وعلى مستوى المنتخب أوقف لامين يامال في المباراة النهائية وساهم بشكل كبير في فوز البرتغال باللقب.

أما علي شاهين، فيحبذ لو يعطي صوته إن أمكن إلى لاعب الوسط الإسباني بيدري لاعب برشلونة.

وقال شاهين إن بيدري "صاحب الأداء الأفضل خلال الموسم الماضي، وتأثيره كبير وملحوظ مع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، ومستواه ثابت طوال العام، مع تمتعه بشخصية وتأثير نفسي كبير وروح رياضية وسمات شخصية إيجابية".

ويرى شاهين أن من يحصل على الجائزة من بين ديمبيلي أو يامال أو بيدري، فهو يستحقها تماماً.

ولا يمكن استبعاد الجناح البرازيلي رافينيا صاحب الأداء المؤثر، والأرقام المميزة، إذ تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال رفقة الغيني سيرهو غيراسي برصيد 13 هدفاً، كما كان الأكثر صناعة للأهداف في البطولة برصيد 9 تمريرات حاسمة، وله 27 مساهمة تهديفية (الأهداف + الصناعات) في الدوري.

وقال المغربي حكيمي في مقابلة مع قناة (كانال+) عن الكرة الذهبية: "إذا أتيحت لي الفرصة للفوز بها، أعتقد أنني أستحقها أيضاً. بعد الموسم التاريخي الذي قدمته".

واعترف رودري الفائز بالكرة الذهبية في حفل 2024، بتفضيله لمواطنيه لامين يامال وبيدري، لكنه قال إن عثمان ديمبيلي أو فيتينيا يستحقان الجائزة أيضاً.

أما كيليان مبابي، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي أوروبا، فيرى أنه خارج المنافسة هذا الموسم، وقال: "لا أستطيع الاختيار بين صديقيّ (أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي). المهم هو أن يُقدَّر أداؤهما. وفي كل الأحوال، سأكون سعيداً جداً بهما".

كيف يُحدد الفائز بالكرة الذهبية؟

تُمنح الكرة الذهبية التي يصاحب الإعلانَ عن الفائز بها جدلٌ في الكثير من السنوات، بناءً على ثلاثة معايير رئيسية:

العروض الفردية

أداء الفريق وإنجازاته

اللعب النظيف

وتتكون لجنة التحكيم من صحفيين مختصين ينتمون لأفضل 100 بلد في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل نشر قوائم المرشحين للرجال، أما في فئة النساء فتتكون اللجنة من 50 صحفياً.

ويختار كل صحفي عشرة لاعبين بترتيب تنازلي من قائمة تضم 30 لاعباً مرشحاً وضعها طاقم تحرير مجلة فرانس فوتبول وصحيفة ليكيب.

ويختار كل صحفي عشرة لاعبين بترتيب تنازلي من قائمة تضم 30 لاعباً مرشحاً وضعها طاقم تحرير مجلة فرانس فوتبول وصحيفة ليكيب، ويُمنح اللاعبون العشرة النقاط بالشكل التالي: 15 - 12 - 10 - 8 - 7 - 5 - 4 - 3 -2 ونقطة واحدة على التوالي.

وفي النهاية، تمنح الكرة الذهبية للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

وفي حالة التعادل، يكون اللجوء للاعب الذي حصل على أعلى أصوات مخصصة للمركز الأول، وإذا استمر التعادل يكون اللجوء لعدد أصوات المركز الثاني، وهكذا.

في 2022، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" المختصة بشؤون كرة القدم العالمية، تغييرات عدة على نظام تقييم اللاعبين، منها منح الجائزة بناء على مواعيد الموسم الكروي في أوروبا، أي أنها أصبحت تمنح "ضمن موسم كرة القدم التقليدي في الفترة بين أغسطس/آب ويوليو/تموز".

أرقام شخصية أم ألقاب جماعية؟

وغالباً ما يكون هناك نقاش حول المعيار الأكثر عدالة عند اختيار الفائزين: هل يتعلق الأمر بالأداء الفردي أم الألقاب الجماعية؟

يعتقد شاهين أن "تاريخ الجائزة يضعنا أمام واقع واضح للجميع هو عدم وجود معيار ثابت يطبَّق في كل عام".

ورأت آدمو أن كل هذه المعايير مهمة، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وقالت آدمو إن البيانات أصبحت متاحة حالياً بشكل مكثف في كرة القدم، وبالتالي أصبح من الممكن الاعتماد على البيانات والإحصائيات الرياضية ووضع اللاعبين في جدول نقطي بناءً على أدائهم.

لكن آدمو ترفض أن يتم الاعتماد على الإحصائيات بشكل كلي في هذه المسابقة، لأن الإحصائيات لا تعكس دائماً الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الملعب.

وقالت إن إعطاء الإحصائيات نسبة من التصويت النهائي ليس بالفكرة السيئة، وأكثر عدلاً، لأنه يتيح للاعبين في مراكز أخرى فرصاً أكبر للمنافسة على اللقب.

AFP via Getty Images جائزة الكرة الذهبية

وتُتهم أطراف وأندية مختلفة بممارسة ضغوط ونفوذ وإطلاق حملة علاقات عامة للدفع باتجاه فوز أحد المرشحين، كجزء من عملية التشكيك باستحقاق الفائز باللقب رفيع المستوى.

ومؤخراً، نشرت صحيفة "ذي أثلتيك" تقريراً يشير لتلقي الكاتب الرياضي نيل غاردنر بريداً إلكترونياً من وكالة إعلانات يعرض عليه دفع مبلغ مالي مقابل كتابة منشورات للتواصل الاجتماعي تروّج لأداء ديمبيلي.

ولم يُبدِ المحيطون باللاعب الفرنسي أي علم بما وصل لغاردنر، أمّا الوكالة فقالت لاحقاً إن متدرباً لديها أرسل بشكل فردي الرسالة لإجراء بحث شخصي حول كيفية بناء المؤثرين والصحفيين للشراكات من أجل الترويج للعلامات التجارية، بخاصة في كرة القدم.

وأوضح الإعلامي علي شاهين أن الحملات الإعلامية لها تأثير واضح، وبالتحديد في موضوع الجوائز الفردية، مضيفاً: "أرى أن هناك حملة لمساعدة ديمبيلي، لكنه يستحق الجائزة أيضاً".

بونو يُنافس دوناروما

ويتنافس الدولي المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي) مع الإيطالي جيانولويجي دوناروما (مانشتر سيتي) ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم والتي ضمّت 9 أسماء.

ويُقام حفل الكرة الذهبية بالشراكة بين مجموعة أموري، المالكة لشركتي فرانس فوتبول وليكيب للإعلام، والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، وفقاً لاتفاقية أُعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتحتفظ بموجبه المجموعة بالإشراف على نظام التصويت.

ويساهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تسويق الحقوق التجارية العالمية وتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

بونماتي مرة ثالثة؟

وفي جائزة السيدات، يبدو الصراع مفتوحاً على مصراعيه.

وتأمل نجمة برشلونة والمنتخب الإسباني أيتانا بونماتي إحراز الجائزة للمرة الثالثة توالياً بعدما قادت منتخب بلادها إلى نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية التي فازت خلالها بلقب أفضل لاعبة.

وتتنافس بونماتي مع زميلتها أليسكيا بوتياس، المتوّجة عامَي 2021 و2022، إلى جانب 5 لاعبات من منتخب إنجلترا الفائز على إسبانيا في نهائي كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف.

وبرزت المهاجمة المخضرمة البرازيلية مارتا (39 عاماً) من بين المرشحات بفوزها بلقب مسابقة كوبا أمريكا، وهي أكبر لاعبة سناً في هذه القائمة.