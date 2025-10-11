دبليو أن بي ايه: لاس فيغاس يحرز لقبه الثالث في أربع سنوات

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجلت أجا ولسون 31 نقطة وقادت فريقها لاس فيغاس إيسز إلى الفوز على فينيكس ميركوري 97 86 يوم الجمعة، لتحسم السلسلة النهائية 4 0 وتحرز لقبها الثالث في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات في كرة السلة (دبليو أن بي ايه) خلال أربع سنوات.

وقالت ولسون المتوج فريقها باللقب أعوام 2022 و2023 و2025، بعد المباراة "كنا نعرف مهمتنا وندرك ما ينتظرنا، وكل ما كان علينا فعله هو أن نثق ببعضنا البعض، وها هي النتيجة أمامكم."

وأضافت مدربتها بيكي هامون "هذا الفريق جعلنا نبكي. لقد كنّ مستعدات لتقديم كل شيء حتى اللحظة الأخيرة".

والفريق الوحيد الذي حقق إنجازا أفضل من إيسز في فترة قصيرة كهذه هو هيوستن، إذ توج فريق كوميتس بألقاب البطولات الأربع الأولى في دبليو أن بي ايه بين عامي 1997 و2000.

وفي سن التاسعة والعشرين، نالت ولسون لقبها الثالث في الدوري جميعها مع لاس فيغاس.