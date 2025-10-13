تصفيات مونديال 2026: فرصتان للإمارات أمام قطر لحسم التأهل الثاني في تاريخها

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : تدخل الإمارات بفرصتي الفوز أو التعادل أمام مضيفتها قطر، للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها، الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الرابع لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

وسبق للإمارات أن تأهلت إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، عندما ودعت من الدور الأول، وقطر إلى نسخة 2022 كدولة مضيفة عندما منيت بثلاث خسارات في دور المجموعات.

وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعدما قلبت تأخرها أمام عمان إلى فوز متأخر 2 1، متفوقة بفارق نقطتين على قطر الثانية وعمان الثالثة واللتين تملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما من دون أهداف.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لبلوغ الملحق العالمي.

ويعرف المنتخبان بعضهما جيدا، بعدما سبق لهما أن التقيا في الدور الثالث من التصفيات الحالية وفازت الإمارات ذهابا في الدوحة 3 1 وإيابا في أبوظبي 5 0.

لكن حارس مرمى الإمارات المخضرم خالد عيسى (36 عاماً) الحائز على جائزة أفضل لاعب في مباراة عمان حذّر من قوة قطر "لاسيما أن المباراة ستكون على أرضها وبين جماهيرها".

وتابع "رغم صدارتنا لم نحقق شيئا بعد، ومباراة قطر هي من ستحدد إذا كنا سنحقق حلمنا بالصعود إلى كأس العالم".

وضمنت الإمارات على الأقل خوض الملحق الآسيوي المصغر بمواجهة العراق أو السعودية اللذين يلتقيان أيضا في مباراة حاسمة الثلاثاء، بعد خروج إندونيسيا من الحسابات بخسارة ثانية أمام "اسود الرافدين" 0 1بعد الأولى أمام السعودية 2 3.

تحويل الحلم إلى حقيقة

وستدخل الإمارات المباراة منتشية بفوزها على عمان بهدفين سجلهما ماركوس ميلوني وكايو لوكاس، بعدما كانت متأخرة حتى الدقيقة 76 بهدف مدافعها كوامي أوتون بالخطأ في مرماه.

وقال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الإمارات الذي دفع في التشكيلة الأساسية لمباراة عمان بسبعة لاعبين مجنسين "لدينا لاعبون متمرسون، وكان عليهم أن يتعاملوا مع الضغط. مثل هذه المباريات تظهر قوة الشخصية والجانب الذهني لدى اللاعبين، ومن يحسن إدارة ذلك تكون له الأفضلية".

وأكد أنه "لا يوجد لدينا سوى أقل من 48 ساعة بين مباراتي عمان وقطر، والأهم أن يتمكن اللاعبون من استرداد الجاهزية ذهنيا وبدنيا من أجل خوض المباراة المصيرية".

وتابع "سيلعب الفريق بثقة أكبر، خصوصا مع الدعم الجماهيري الكبير الذي حظينا به في المباراة الأولى، ونأمل أن ننجح في تحقيق الحلم وتحويله إلى حقيقة".

خيار وحيد لقطر

من جهتها، يتوجب على قطر أن تكون أكثر فعالية من الناحية الهجومية، بعدما عجزت عن تشكيل خطورة واضحة أمام عمان، رغم محاولات أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا عامي 2019 و2023.

وسيعود المعز علي، هداف التصفيات برصيد 12 هدفا، للمشاركة أساسيا، بعدما دفع به المدرب الإسباني جولن لوبيتيغي في الشوط الثاني أمام عمان بسبب معاناته من الإصابة قبل انطلاق الدور الرابع من التصفيات ضرورية لصاحب الأرض.

وتمسك لوبيتيغي بحظوظ قطر "نتيجة التعادل أمام عمان ستفرض علينا البحث عن الانتصار في المباراة الأخيرة أمام الإمارات من أجل التأهل المباشر".

وتابع المدرب السابق لإسبانيا وريال مدريد "ما زلت على ثقة كبيرة في اللاعبين وبقدرتهم على تحقيق الفوز وتحقيق حلم التأهل إلى المونديال. طوينا صفحة مباراة عمان، وبدأنا بالتحضير للمواجهة التي باتت مصيرية ولا بد من الانتصار فيها".