الأمير هاري منزعج وغاضب لأمر يتعلق بميغان ماركل

واجهت ميغان ماركل، في زيارتها الأخيرة لباريس لحضور أسبوع باريس للموضة، انتقادات لاذعة، كان أبرزها تتعلق بالأميرة ديانا؛ لمشاركتها فيديو وهي مسترخية في سيارة كانت تسير بالقرب من النفق الذي لقت فيه أميرة ويلز السابقة حتفها. هذه الانتقادات كان لها تأثير سلبي على الأمير هاري؛ إذ شعر بالغضب.

الأمير هاري يستنكر الانتقادات الموجهة لميغان ماركل

وفقاً لموقع Daily Mail، أفادت التقارير بأن ميغان ماركل، البالغة من العمر 44 عاماً، لم تكن على علم بموقع السيارة، بينما انتقد خبير الشؤون الملكية ريتشارد فيتزويليامز الانتقادات التي واجهتها ميغان ماركل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بالمحيرة للغاية.

ويُقال إن الأمير هاري شعر "باليأس، لكنه لم يُفاجأ بالانتقادات اللاذعة التي وُجهت لزوجته". وقال أحد أصدقاء الزوجين: "لقد شعر هاري بالألم والانزعاج. لقد استُخدمت وفاة ديانا كعصا لضرب زوجته. لم تمر ميغان حتى بالقرب من النفق".

الانتقادات تلاحق ميغان ماركل في باريس

خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، لحضور أحد عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة بباريس، شاركت ميغان ماركل مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، كانت مسترخية داخل سيارة ليموزين بالقرب من نفق باريس، حيث تُوفيت الأميرة ديانا بشكلٍ مأساوي عام 1997.

هذا المقطع أثار موجة من غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذا الفيديو غير لائق؛ نظراً لقربها من موقع حادث ديانا المميت. ووفقاً للتقارير، كانت سيارة الليموزين تسير بالقرب من جسر ألما، المجاور للنفق الذي وقع فيه حادث الأميرة ديانا، وهو موقع لا يزال يُعتبر مكاناً مهيباً لدى العديد من معجبي الأميرة.

انتقادات أخرى لميغان ماركل أثناء عرض الأزياء

انتشر مقطع فيديو جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه ميغان ماركل أثناء حضورها أحد عروض الأزياء، ضمن أسبوع الموضة في باريس، وكانت جالسة في الصف الأمامي بجانب صديقها ماركوس أندرسون. وما كان لافتاً للانتباه بشدة هو ضحكها عندما تعثرت عارضة أزياء على منصة العرض، ثم تستدير للتحدث إلى أندرسون. وبينما ظل أندرسون صامتاً، عادت ميغان سريعاً لمشاهدة العرض.

هل سخرت ميغان ماركل من إحدى عارضات الأزياء؟

It's been alleged that Meghan's giggle here at the Balenciaga fashion show was at the expense of a model who either stumbled, tripped or fell. If that's true, and Meghan's team denies that it is, it tells you a lot about her. Kind of like when she seemed to laugh while others… pic.twitter.com/PW7E99u6YW — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) October 7, 2025

بعد انتشار الفيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أصرّ ممثل عن دوقة ساسكس لاحقاً على أنها لم تكن تضحك على العارضة، بل كانت تتفاعل مع "لحظة جمعتها بصديقة". ومع ذلك، أثار المقطع انقساماً بين المعجبين على الإنترنت، حيث اتهمها البعض بالسخرية، بينما دافع عنها آخرون قائلين إنها "مُلتقطة من زاوية خاطئة".

