بعد وفاة ديان كيتون.. آل باتشينو يشعر بالندم لعدم زواجه منها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - بعد وفاة أيقونة هوليوود ديان كيتون يوم السبت الماضي، عن عمرٍ ناهز الـ 79عاماً، انكشف العديد من الأسرار التي كانت تكتمها في حياتها، ليعود اسمها يحتل صدارة التريند، خاصةً بعد التصريح المتعلق بالنجم آل باتشينو وشعوره بالندم لعدم الزواج منها.

لماذا لم يتزوج آل باتشينو وديان كيتون؟

كانت ثنائية ديان كيتون وآل باتشينو من أبرز ثنائيات هوليوود، حيث ربطتهما قصة حب بدأت عام 1971، وافترقا ثم عادا، لتنتهي هذه القصة عام 1987، من دون الزواج، فلم يطلب منها آل باتشينو منها الزواج يوماً ما، لكنها غالباً ما اعترفت سراً بأنها كانت ستتزوج منه لو طلب ذلك.

ووفقاً لموقع Daily Mail، فقد صرّح صديق للنجم آل باتشينو بأنه اعترف بأن حب حياته كانت ديان، التي لطالما وصفها بـ"المرأة الرائعة"، قائلاً: "أعلم أنه سيندم دائماً على عدم اتخاذه هذه الخطوة عندما أتيحت له الفرصة". واستكمل: "لسنوات بعد انفصاله عن ديان، كان آل باتشينو يقول: إذا كان مقدراً للأمر أن يكون، فلا يزال الوقت مناسباً للمحاولة من جديد. لكن للأسف، فات الأوان الآن".

وعلى الرغم من أن باتشينو وديان عاشا في بيفرلي هيلز، على بُعد أميال قليلة فقط من بعضهما البعض لسنوات، إلا أنهما لم يتحدثا قط، فلا يوجد جديد للتحدث فيه، على حد قول المصدر.

هكذا التقى آل باتشينو وديان كيتون

التقى آل باتشينو وديان كيتون في موقع تصوير فيلم "العراب" The Godfather، حيث لعب باتشينو دور مايكل كورليوني، وكانت كيتون هي زوجته الثانية، كاي.

وبعد قصة حب نشأت واستمرت بشكلٍ متقطع من عام 1971 وحتى عام 1987، انصرف كلٌ منهما في حياته، ولم يتزوج أيٌ منهما.

لدى آل باتشينو أربعة أبناء من ثلاث نساء مختلفات لم يتزوج منهن. لديه ابنة تُدعى جولي، تبلغ من العمر 36 عاماً، من شريكته السابقة جان تارانت، وتوأم، أنطون وأوليفيا، يبلغان من العمر 24 عاماً، من الممثلة بيفرلي دي أنجيلو. وقبل عامين، رُزق بابنٍ آخر.

ومن جانبها، ظلت كيتون بلا أطفال لسنوات حتى بلغت الخمسينيات من عمرها، فتبنت ابنتها دكستر، البالغة من العمر 27 عاماً، وابنها ديوك، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي بقي على قيد الحياة منها الآن.

