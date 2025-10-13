مونديال تحت 20 سنة: المغرب إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 20 عاما

الرياص - اسماء السيد - سانتياغو : بلغ منتخب المغرب نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة للمرة الأولى منذ 20 عاما، بفوزه على الولايات المتحدة 3 1 في رانكاغوا (تشيلي).

سيطر المنتخب الأميركي على مجريات اللعب في نصف الساعة الاول، بيد أن المغرب استغل هجمة مرتدة سريعة لافتتاح التسجيل عندما سار سعد الحداد بالكرة على الجهة اليسرى ومررها عرضية عند القائم الثاني باتجاه عثمان ماعما الذي تصدى الحارس الأميركي لمحاولته، لكن ماعما أعاد الكرة بشكل رائع باتجاه فؤاد الزهواني ليتابعها في الشباك (31).

قال ماعما بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة "أنا سعيد بالفريق، وسعيد بما نقوم به. لن أتحدث عن جائزة رجل المباراة، لأن الفضل في ذلك يعود إلى زملائي. قدمنا أداء جماعيا حقيقيا. كانت عقلية الفريق وحب الناس لنا هما ما جعلا أداءنا رائعا في مباراة الليلة".

وفي الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع في الشوط الأول، حصل المنتخب الأميركي على ركلة جزاء عندما أعاق علي معمر نولان نوريس داخل المنطقة فإنبرى لها بنجاح كول كامبل.

تقدم المنتخب المغربي مجددا عندما أرسل الزهواني كرة طويلة من رمية تماس إلى الزبيري أحدثت دربكة في منطقة المنتخب الأميركي، فاصطدمت بجوشوا ويندر وتحولت خطأ في شباك فريقه (67).

وحسم جاسم ياسين النتيجة في صالح المغرب قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، مستفيدا من أخطاء دفاعية أميركية فادحة.

ويلتقي المنتخب المغربي في نصف النهائي الأربعاء مع فرنسا الفائزة على النروج 2 1.

قال مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي "كنا ندرك تماما انه باستطاعتنا الحاق الأذى بأي منتخب كوننا نضم لاعبين مهاجمين رائعين. كما ان نملك خطا دفاعيا قويا ويقوم مهاجمونا بواجباتهم الدفاعية ومساندتهم أيضا".

وتابع "انهم يقومون بكتابة تاريخهم الخاص. هذا الجيل يستحق ذلك واشعر بالمتعة للعمل معه".

وتعود أفضل نتيجة للمغرب حلوله في المركز الرابع في نسخة 2005 في هولندا.

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب الأرجنتين الفائزة على المكسيك 2 0، مع كولومبيا الفائزة على إسبانيا 3 2.