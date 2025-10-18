بطولة إسبانيا: مبابي ضمن تشكيلة ريال لمواجهة خيتافي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت عودة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي غادر معسكر منتخب بلاده خلال النافذة الدولية بسبب إصابة في كاحله الأيمن، إلى الملاعب لمواجهة خيتافي في المرحلة التاسعة الاحد.

وقال مدرب النادي الملكي في مؤتمر صحافي "مبابي؟ كاحله بخير، وسيكون ضمن التشكيلة، وسيكون قادرا على اللعب".

وأضاف عشية مباراة الديربي ضد خيتافي "جميع اللاعبين الذين سافروا إلى المنتخب عادوا بسلام، باستثناء دين (هاوسن)، الذي لم يتمكن من خوض التمارين أمس أو اليوم".

وأثنى ألونسو (43 عاما) على خيتافي "الذي دائما ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا" للفوز.

وعند سؤاله عن نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى الولايات المتحدة، أكد مدرب باير ليفركوزن الالماني السابق أن ريال "يعارض" هذه المبادرة التي "تشوه المنافسة"، منددا بعدم استشارة الأندية الأخرى.

وأعرب ألونسو أيضا عن دعمه للإجراءات التي أعلنتها رابطة لاعبي كرة القدم نهاية هذا الأسبوع التي ستتخذها في الملاعب احتجاجا على ما ستكون أول مباراة رسمية للدوري الإسباني تُقام خارج البلاد.