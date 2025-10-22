شكرا لقرائتكم خبر فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت (23) عامًا بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب والشابات من المساهمة في إنجاح البطولة، واكتساب خبرات عملية في مجالات متعددة، وبناء مهارات قيادية واتصالية من خلال برامج تدريبية تُعزّز من جاهزيتهم لسوق العمل مستقبلاً، كما يُعدّ البرنامج فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة الميدانية، والتعرف عن قرب، على آليات تنظيم البطولات الكبرى، إضافةً إلى بناء شبكة علاقات مهنية واسعة، وتنمية روح القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، والذي يُسهم في تعزيز التطور الشخصي والمهني لدى المشاركين، ويُتيح البرنامج للمتطوعين فرصة تسجيل ساعات التطوع عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
ودعت اللجنة الجميع إلى المشاركة في هذه التجربة الوطنية الملهمة، التي تُجسّد روح العطاء والانتماء، وتسهم في تعزيز صورة المملكة كوجهة رياضية عالمية، مؤكدة أن التسجيل مُتاح عبر الرابط https://volunteer-registration.asiancup2027.sa ليبدأ الجميع رحلتهم التطوعية ويساهموا في صناعة فخر جديد للرياضة السعودية.
