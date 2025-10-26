دوري "أن بي أيه": ثاندر يواصل بدايته القوية بفوز ثالث تواليا

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب بدايته القوية بتحقيقه انتصاره الثالث تواليا السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وذلك بتغلبه على مضيفه أتلانتا هوكس 117 100.

وحسم ثاندر المواجهة فعليا في الربع الثالث الذي أنهاه لصالحه 39 25، ليبني على فارق النقاط الخمس الذي أنهى به الشوط الأول، وذلك بفضل جهود تشيت هولمغرن ونجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، إذ أنهى الأول اللقاء بـ31 نقطة والثاني بـ30 بعد يومين من دكه سلة إنديانا بايسرز بـ55 نقطة في الفوز الذي حققه حامل اللقب 141 135.

وتألق هولمغرن من خارج القوس بتسجيله 6 ثلاثيات من أصل 8 محاولات، وأضاف 12 متابعة، فيما تألق غلجيوس ألكسندر من داخل القوس بنجاحه في 10 تسديدات من أصل 11.

وبعدما احتاج إلى شوطين إضافيين للفوز بكل من مباراتيه الأوليين على هيوستن روكتس (125 124) وبايسرز، تمكن ثاندر هذه المرة من حسم فوزه الثالث تواليا من دون عناء كبير، مستفيدا من افتقاد هوكس لثلاثة من عناصره الأساسيين وهم اللاتفي كريستابس بورزينغيس (بسبب العياء) وزاكاري رايزاكر (التواء في الكاحل الأيمن) وجايلن جونسون (التواء في الكاحل الأيمن أيضا).

وأنهى ثاندر الشوط الأول متقدما 60 55 من دون أن يتخلف في أي مناسبة، ثم وسع الفارق بتسجيله النقاط الثماني الأولى في الشوط الثاني، في طريقه لحسم اللقاء والبقاء على المسار الصحيح لمحاولة تكرار سيناريو الموسم الماضي حين فاز بمبارياته السبع الأولى.

وكان الكندي نيكيل ألكسندر ووكر أفضل لاعبي هوكس بتسجيله 17 نقطة، وأضاف تراي يونغ 15 مع 10 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب صاحب الأرض هزيمة ثانية في ثالث مباراة.

وحقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) في مباراتين تواليا، لكن هذه المرة خرج فريقه دنفر ناغتس منتصرا على ضيفه فينيكس صنز 133 111 بعدما خسر افتتاحا أمام غولدن ستايت ووريرز 131 137.

وحقق يوكيتش 15 تمريرة حاسمة و14 متابعة لكنه سجل 14 نقطة فقط بعدما اكتفى بثماني محاولات (نجح في 5 منها)، ليتولى الكندي جمال موراي المساهمة الهجومية الأكبر بتسجيله 23 نقطة.